GAZZETTA, A breve l'ufficialità di Faraoni. Vargas in pole

Anche La Gazzetta dello Sport tratta il mercato della Fiorentina e scrive che manca pochissimo all’ufficialità di Davide Faraoni dall’Hellas Verona. Ma la dirigenza è alla ricerca di giocatori che portino gol e stanno svolgendo un vero e proprio casting.

Non è andato in porto lo scambio Ikoné-Karlsson con il Bologna, scrive la Rosea, così come si è raffreddata la pista Ngonge per i prezzi. E anche Beste dell’Heidenheim e Stengs del Feyenoord sono passati in secondo piano. L'esterno in pole al momento è Ruben Vargas dell’Augsburg, vecchio pallino della Fiorentina, che l’aveva già trattato nel 2021.

In merito al centravanti invece, la Gazzetta fa il nome di Kean per i viola, che però dovrà prima prolungare il contratto con la Juve e poi decidere dove andare in prestito. Negli ultimi giorni è rispuntata anche l’ipotesi di uno scambio Nzola-Dia.