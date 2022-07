CORSPORT, Per Dodô accordo entro il weekend

L'affare relativo a Dodò potrebbe protrarsi fino al weekend. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe dunque arrivare a Moena la prossima settimana, ma non c'è nessuna paura che la trattativa possa saltare. Rispetto a fine giugno sono stati fatti decisi passi in avanti, ma mancano ancora dei dettagli per consentire ai due club di trovare l'intesa finale. Un incontro importante è fissato per venerdì e la sensazione è che l'ok definitivo possa avvenire subito dopo, ovvero sabato. A rallentare il tutto è stata la richiesta da parte degli ucraini di inserire una percentuale sulla futura rivendita da garantire allo Shakhtar in caso di addio anticipato del classe '98, ma le società sono a lavoro in un clima di serenità.