CORSPORT, Inter, Skriniar resta? Addio Milenkovic

Cambiano i piani dell'Inter dopo l'acquisto della Juventus di Gleison Bremer. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri ora potrebbero trattenere Milan Skriniar e di conseguenza cambiare obiettivo, snobbando Nikola Milenkovic, il cui costo non supererebbe i 15 milioni di euro, avendo il contratto in scadenza nel 2023. In Viale della Liberazione non hanno però più intenzione di investire una cifra del genere e la Fiorentina non concederà condizioni favorevoli. Il nuovo difensore sarà un elemento di completamento e quindi dovrà arrivare con un esborso minimo, non certo in doppia cifra. Il contatto di ieri con l'entourage di Milenkovic è servito solo ad aggiornarsi sulla situazione in essere.