CORR.SPORT-STADIO, Cosa ha detto Italiano alla squadra

Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea come le parole pronunciate da Vincenzo Italiano in conferenza stampa, da Plzen, sul suo futuro, siano le stesse che aveva pronunciato qualche ora prima al Viola Park. Nella rifinitura il tecnico aveva riunito tutti in cerchio parlando del patto che la squadra ha fatto dopo la scomparsa di Joe Barone.

"L e voci sul mio futuro non mi danno fastidio, perché non mi interessano: attenzione e concentrazione sono interamente ed esclusivamente rivolte al lavoro con i miei ragazzi per raggiungere i traguardi dello scorso anno che nessuno ha dimenticato. E che vogliamo soprattutto ripetere", parole scolpite nella pietra di una formazione pronta a scendere in campo con i migliori per l'andata dei quarti di finale a Plzen.