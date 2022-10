CORR. SPORT, Caccia all'impresa per sognare ancora

All'appello viola, questa stagione, ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, manca una vittoria contro una big del campionato. Fin qui la Fiorentina contro Lazio, Napoli, Juventus e Atalanta ha ottenuto solo due punti segnando un solo goal (Kouame contro la Juventus). Un'impresa, quella contro l'Inter, che potrebbe svoltare e risollevare una stagione intera. Servirà l’anima per battere la corazzata di mister Inzaghi e anche per far felici i sostenitori viola che si aspettano una grande prova d’orgoglio. Il tutto accompagnato da una classifica che vede ben 10 punti ottenuti fin qui, 5 in meno della scorsa stagione.