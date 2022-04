CORR. FIO, Nico spalanca il gas: tutto è possibile

I fiorentini hanno dovuto aspettare un po' prima di accorgersi chi fosse Nico Gonzalez, ma ora questo non è importante perché conta che, nel momento più importante della stagione, abbia deciso di spalancare il gas. Come spiega il Corriere Fiorentino, è una questione di testa e di serenità, visto che ora si nota come l'argentino giochi leggere ed abbia fatto prendere il volo a tutta la squadra. I dati della partita contro il Napoli lo testimoniano: 2° per tiri tentati (3), 2° per passaggi riusciti nella trequarti avversaria (12), 1° per occasioni create (5), 1° per passaggi chiave (4), 1° per dribbling riusciti (4) e 1° per velocità raggiunta (33,49 km/h).

Nico Gonzalez è il 27° argentino della storia della Fiorentina e adesso, con 5 gol e 7 assist in maglia viola, sta cominciando a far tornare i conti. Da Batistuta, a Bertoni, passando per Montuori, Passarella, Gonzalo Rodriguez e Pezzella: lui è solo uno della lunga lista che ha fatto e sta facendo innamorare Firenze e i fiorentini. E con un Gonzalez così, anche l'Europa è possibile.