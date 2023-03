CORR. FIO., I cinque intoccabili di Vincenzo Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino, analizza quelli che sono i giocatori su cui, Vincenzo Italiano, nel prossimo tour de force, farà, raramente a meno. Si parte da Terracciano, l'infortunio di Sirigu toglie al mister una seconda scelta. In difesa, l'unico punto fermo, dopo un inizio complesso, è Dodò, mentre i difensori centrali, così come Biraghi, potranno contare sulle alternative a disposizione. A centrocampo Mandragora e Amrabat ormai rappresentano una coppia fissa. Offrono quantità e qualità, geometria e interdizione. Infine Cabral in attacco. Una volta recuperato Jovic troverà il suo spazio, ma ora come ora il serbo non offre le stesse garanzie del brasiliano. Senza dimenticare Nico Gonzalez, anche lui punto fermo nelle gerarchie di mister Italiano.