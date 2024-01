COR.SPORT, Vargas si può fare a 7-8 mln. C'è l'apertura

Viste le difficoltà per arrivare a Ngonge (non è stata alzata l’offerta iniziale di 8 milioni) e la mancata apertura alla cessione di Bryan Gil da parte del Tottenham, la Fiorentina ha virato su Ruben Vargas dell’Augsburg, esterno che il ds viola Pradè segue dal 2021, quando voleva portare rinforzi sulle corsie per Italiano.

Come spiega il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha trovato già dagli agenti del giocatore (gli stessi con i quali nel 2015 Pradè aveva trattato l’acquisto dal Borussia Dortmund di Blaszczykowski) una forte apertura al trasferimento. E anche l’Augsburg, col giocatore in scadenza 2025, non si opporrà con resistenza: a fronte di un esborso economico di circa 7-8 milioni la trattativa potrebbe decollare - riferisce il quotidiano -.

Rimane aperto anche il tema attaccante, con le richieste per Nzola che iniziano ad arrivare in offerte in prestito da parte di Empoli e Cagliari (proposte già declinate), ma all’orizzonte si staglia anche un’ipotesi Genoa. In caso di partenza, nelle preferenze della Fiorentina rimane Moise Kean della Juventus.