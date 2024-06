COR. SPORT, Testa: "Con un software monitoro le sedute"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi propone un’intervista a Tiziano Testa, fondatore e amministratore delegato di WeakRisk, azienda con cui la Fiorentina ha scelto di puntare sulla digitalizzazione per migliorare il monitoraggio dei calciatori in allenamento: "Da informatico mi sono accorto che nel calcio non c’era niente che monitorasse le performance negli allenamenti e nelle gare, che monitorasse gli infortuni e i piani di recupero dagli infortuni stessi. Ho iniziato a sviluppare un software che raccogliesse queste informazioni, poi allargate a tutto ciò che afferisce l’attività quotidiana di un club di calcio. Per me tutto nasce con l’approccio all’Atalanta otto anni fa, visto che sono di Bergamo, poi tre anni fa è cominciata la collaborazione con la Fiorentina: dove volevo entrare per meritocrazia e non ho detto a nessuno che conoscevo Barone e alla fine ci siamo ritrovati con grande piacere.

Oggi al Viola Park utilizzano questo software dalla prima squadra ai “pulcini”, formazioni femminili ovviamente incluse. Questo serve a gestire i vari gruppi all’interno del gruppo completo, senza dimenticare l’importanza del panorama vastissimo che si viene a creare nel monitoraggio della condizione di salute del singolo atleta".