COR SPORT, Jack da eroe a problema

© foto di Federico De Luca

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sembra paradossale ma Italiano sta pensando concretamente di rinunciare a Bonaventura contro il Frosinone. Non al Jack ammirato nel girone d'andata, ma questo Bonaventura che è lontanissimo dalle prestazioni della prima parte di stagione. In un attimo il numero 5 viola è passato da essere mito a problema. Il fatto stesso che, nonostante a livello fisico la condizione sia ottima, Italiano lo metta in discussione è il segnale che qualcosa non va più come una volta.

Dopo sei reti e due assist in campionato e una serie di prestazioni di qualità che gli hanno fatto riconquistare la Nazionale, a gennaio, dopo un problema al piede, si è messa di mezzo la questione legata al rinnovo di contratto e la situazione è totalmente cambiata. Tra il disaccordo sui tempi e le cifre del prolungamento e il tentativo della Juventus di portarlo subito a Torino il quadro si è complicato sempre di più, fino a mettere in dubbio la sua presenza contro il Frosinone. Anche se per Italiano rinunciare a Jack da qui a fine stagione sarà molto difficile.