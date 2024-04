COR. SPORT, Il commento: "La nota lieta è Castrovilli"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sulle colonne del Corriere dello Sport - Stadio, Alberto Polverosi commenta così il successo della Fiorentina sul campo della Salernitana: "I titolari a Firenze, la testa a Bergamo e quello che restava (non poco, anzi) la Fiorentina l’ha portato a Salerno. I nove cambi rispetto alla partita col Viktoria in Conference League hanno fatto capire subito la scelta di Italiano. Una scelta che dopo la vittoria di ieri potrebbe non essere poi così definitiva: la Fiorentina pensa soprattutto alla coppe, ma adesso anche il campionato, che senza questi tre punti poteva servire solo per riposare, vale qualcosa di più. Vale quanto meno un tentativo. La sconfitta del Napoli e il pareggio del Torino hanno riavvicinato i viola all’ottavo posto, non è sbagliato pensarci. Ed è comunque un grande risultato avere ancora oggi, a fine aprile, tre traguardi aperti su tre; è così che si cresce (...)



Ieri la Fiorentina era quasi in versione sperimentale, ha giocato senza centravanti non potendo considerare Barak una prima punta (...). Una delle notizie più interessanti e incoraggianti della Fiorentina di Salerno è il ritorno di Castrovilli in prima squadra dopo 324 giorni. Potrebbe far comodo in un finale di stagione felicemente infernale come quello che sta aspettando i viola. Ha fatto vedere qualcosa, soprattutto la voglia di esserci".