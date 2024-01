COR. SPORT, Ecco dove giocherebbe Gudmundsson

FirenzeViola.it

Albert Gudmundsson diventa un obiettivo concreto per la Fiorentina: lo scrive il Corriere dello Sport, che puntualizza come le richieste del Genoa per il talento islandese siano comunque alte (almeno 20 milioni secondo il quotidiano romano). La Fiorentina però ha deciso di mollare le altre piste, dopo il no dell'Inter per Valentin Carboni e lo stand-by ormai quasi definitivo per Ruben Vargas. E allora allin su un calciatore capace di segnare già 9 reti alla sua prima stagione in A, che secondo il Corriere dello Sport starebbe bene in tutti e tre i ruoli offensivi del 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano, ma non solo.

Secondo il quotidiano infatti Gudmundsson potrebbe giocare anche da seconda punta in altri moduli, ad esempio un eventuale 3-4-1-2 o 3-5-2, come fatto già a Genova. Il Corriere poi sottolinea come, per Italiano, Gudmundsonn sia uno dei suoi calciatori preferiti, forse il preferito nella rosa di quelli che sono alla portata della Fiorentina.