COR.SPORT, È la serata di Ikoné e delle non "riserve"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"È stata la serata del giocatore più discusso e criticato di Firenze, la serata di Jonathan Ikonè, con la sua doppietta decisiva. E’ stata anche la serata di un gruppo di giocatori che non ci sta a farsi definire “riserve”". Inizia così il commento del Corriere dello Sport-Stadio, a firma di Alberto Polverosi, sul successo della Fiorentina per 2-4 a San Gallo. "Quattro a due della Fiorentina bis a San Gallo, con un secondo tempo strepitoso, pieno di gioco e di occasioni, con tre gol in 45 minuti sempre in contropiede. [...[ Ritrovarsi subito era difficile, una rotazione così massiccia poteva creare dei problemi che infatti sono affiorati. Il primo, i palloni persi. Il secondo, i passaggi sbagliati.

[...] Nella mente di Palladino c’era anche il pensiero della Roma di domenica sera, ma nella ripresa la Fiorentina delle riserve si è ritrovata tutta insieme e ha preso subito a sfondare da ogni parte. Il San Gallo è uscito dalla partita, ora dominata dai viola. Bove, dopo aver consegnato a Biraghi un’altra palla-gol (finita male), ha lanciato in campo aperto Ikoné che stavolta non ha sbagliato piazzando il pallone sul palo lontano. Tutto questo succedeva in 9 minuti, in una Fiorentina con i fiocchi. [...] Quarantacinque minuti di grande Viola".