COR. SPORT, Controproposta viola a Vlahovic: le cifre

Il Corriere dello Sport scrive di contromossa di Rocco Commisso che può far saltare il banco e che è già sul piatto di Dusan Vlahovic. Non un prolungamento del contratto - si legge - ma un sostanzioso ritocco dell'ingaggio: da 800 mila euro a 5 milioni a stagione per le prossime due. Inclusa una commissione di 5 milioni per il suo agente, Darko Ristic. L'intesa tra il centravanti e l'Atletico c'è, ma verrà semmai definita nel caso in cui la proposta viola venga rifiutata.