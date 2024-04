COR.SPORT, Contro Juve e Plzen 75% possesso e 4 tiri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell’analizzare il brutto 0-0 di Viktoria Plzen-Fiorentina e, più in generale, il periodo non particolarmente brillante dei viola, il Corriere dello Sport-Stadio, sottolinea come l'ampio possesso palla che fa la squadra di Italiano si stia pian piano logorando. Un possesso palla, scrive il quotidiano, sterile e lento, che in molte occasioni va per vie orizzontali o all’indietro.

Manca quel giocatore che possa sparigliare le carte in tavola. In tal senso, il giornale cita una curiosa statistica: contro la Juventus e il Viktoria la Fiorentina ha tenuto la palla tra i piedi quasi per il 75% del tempo a disposizione, ma i tiri in porta, in totale, sono stati quattro e i gol zero.