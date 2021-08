Uno dei nomi al vaglio in casa Inter per sostituire Romelu Lukaku è Edin Dzeko, la cui età (35 anni) però non convince appieno. Secondo quanto riporta stamani il Corriere dello Sport, ancora più complicato l'affare Dusan Vlahovic, che è diventato il simbolo dell'era Commisso e che il patron non vuole far partire perché tratta il rinnovo per blindarlo.