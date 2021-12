COR.FIO., Vittoria o ko: ACF sola in Europa senza X

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino è possibile leggere oggi un focus legato alla propensione da parte della Fiorentina a non pareggiare mai le partite: "O vittoria o niente" è il titolo scelto dal quotidiano che sottolinea come la squadra viola sia l’unica nei cinque maggiori tornei europei a non aver ancora pareggiato, con 30 punti fin qui raccolti frutto di 10 vittorie e 7 sconfitte. Il Borussia Dortmund, infatti, ha trovato di recente il suo primo pari in Bundesliga come già avvenuto in precedenza anche al Bayern Monaco e al fanalino di coda Greuther Fürth. Se in Premier League Tottenham, Aston Villa e Watford hanno almeno un pareggio nel loro cammino in Spagna e Francia le capoliste Real Madrid e Paris Saint Germain sono le squadre che hanno pareggiato meno, con 3 gare nulle. Uno scenario simile che si ripete in molti altri paesi: in Belgio dove il Royale Saint Gilloise e il Seraing United hanno almeno un pareggio, o in Danimarca dove il Midjitylland è a quota 2 esattamente come lo Shakhtar Donetsk in Ucraina e gli ungheresi dell’Honved e del Ferencvaros.

Soltanto tre, in sintesi, le eccezioni alla regola in grado di pareggiare il record dei viola, divise tra Romania, Polonia e Russia. Nella Liga 1 i romeni del Cluj guidano la classifica con 17 vittorie e 2 sole sconfitte, segno che in questo caso la vocazione offensiva sta pienamente pagando, mentre i polacchi del Legia Varsavia (5 vittorie e 12 sconfitte) si ritrovano al quart’ultimo posto e pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere. Così la situazione più simile ai viola la stanno vivendo i calciatori dell’Akhmat, squadra cecena di Groznyj, capaci di dividere equamente vittorie e sconfitte nelle 18 giornate fin qui disputate.