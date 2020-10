COR.FIO., Viola, occhio alle piccole: persi 34 punti

In vista dell'appuntamento di domenica pomeriggio contro lo Spezia, l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra sull'atavica difficoltà della Fiorentina nell'affrontare le squadre sulla carta inferiori rispetto a lei: un problema che nella passata stagione è costato un sacco di punti al gruppo viola, che a metà anno si è oltretutto ritrovato invischiato nella lotta per non retrocedere. Adesso il calendario dei viola propone Spezia, Udinese, Roma, Parma. Quattro sfide che sulla carta potrebbero offrire l’occasione per dare una sterzata alla classifica. Il rischio però, è restarci male: nel campionato scorso infatti Pezzella e compagni il bilancio contro le squadre arrivate dietro o immediatamente sopra (Sassuolo e Verona) fa rabbrividire. Una serie di occasioni sprecate iniziate con Montella, e proseguite con Iachini, che ha di fatto condannato la Fiorentina alla mediocrità. Battute d’arresto che son costate la bellezza di 15 punti. Montella ha perso contro il Genoa, contro il Cagliari, a Verona, in casa col Lecce e a Torino. Solo pareggi, poi, con Brescia e Parma. In totale, 19 punti persi. Con Iachini, non è andata meglio, con 19 punti persi. La somma, lascia poco spazio alle interpretazioni: 34 punti lasciati per strada. Tanti. Troppi, per pensare di ambire a qualcosa di importante.