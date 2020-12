COR.FIO., Una spalla per Dusan: idee Milik o Caicedo

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si parla di attacco e di quello che è il giusto identikit della punta da affiancare a Dusan Vlahovic. Come spiega il quotidiano, stavolta i viola cercano più una spalla che possa aiutare il titolare designato Vlahovic, che non un protagonista. In uno scenario così cadono le candidature di attaccanti già seguiti come Krzysztof Piatek e Fernando Llorente o ancora d’esperienza come Leonardo Pavoletti del Cagliari. Al contrario in cima alle preferenze ci sarebbero il vecchio pallino Arkadiusz Milik (per il quale tuttavia la concorrenza potrebbe essere insuperabile) e soprattutto Felipe Caicedo. Alle spalle di un cecchino come Immobile l’ecuadoregno ha mostrato di sapersi ritagliare spazi importanti, diventando uno degli attaccanti più incisivi dalla panchina e in tal senso a Firenze l’idea sarebbe quella di affiancarlo a Vlahovic. Gli ostacoli a un’operazione del genere però non mancano, sia per i 10 milioni di euro necessari per accontentare Lotito (oltre a circa 2,5 milioni d’ingaggio per il giocatore) sia per l’impegno in Champions League della Lazio che potrebbe spingere Caicedo a restare a Roma.