COR. FIO, Sei nomi in uscita, ma mancano offerte

Dopo i colpi Kean e Pongracic, il mercato che verrà sarà deciso anche e soprattutto dalle cessioni: lo sa la Fiorentina e lo sa Pradè che, come riporta il Corriere Fiorentino, sta cercando di piazzare almeno sei calciatori. Sei esuberi che potrebbero sbloccare alcune trattative in entrata: Sofyan Amrabat, M'bala Nzola, Jonathan Ikoné, Josip Brekalo, Abdelhamid Sabiri e Christian Kouamé. Alcuni - come i primi due - sono casi spinosi, altri - Ikoné e Kouame - sono comunque calciatori su cui per adesso Palladino fa affidamento: tutti, chi più e chi meno, sacrificabili. Tutti accomunati dal fatto che, per adesso, non hanno portato grosse offerte sul mercato.