COR.FIO., Pulgar con la valigia in mano: accelerata

Spazio ai temi legati all'ultimo giorno di calciomercato invernale sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino: come spiega il giornale, potrebbe essere in uscita, e non in entrata, il colpo last minute della Fiorentina nella sessione di gennaio che si va chiudendo. Nell’ultimo giorno di trattative, lo stop arriverà oggi alle ore 20, i viola dovranno sciogliere gli ultimi nodi a centrocampo dove uno tra Amrabat e Pulgar sembra destinato a fare le valigie, mentre in ottica futura resta l’uruguaiano Alvarez del Peñarol il nome sul quale prendere una decisione definitiva. Il più vicino a partire ora è il cileno: tra Marsiglia e Galatasaray sarebbero i turchi i più interessati. La formula del prestito, con diritto di riscatto, sarebbe già pronta per un calciatore arrivato nel primo anno di gestione Commisso. Per Kokorin invece non sono arrivate offerte, seppure in Russia il mercato chiuda più avanti.