COR.FIO., In 5 con la valigia: il punto da Ikoné a Barak

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla di cinque giocatori che la Fiorentina si prepara a poter cedere in questa estate. Si tratta di Ikoné, Nzola, Kouame, Barak ed Amrabat, ognuno con una sua specifica situazione da risolvere. Su Ikoné le voci si rincorrono e dopo quelle smentite di un interesse della Roma, ora si parla di un'offerta in arrivo dall'Arabia per 10-12 milioni.

Su Kouame c'è qualche movimento ma con il Bologna ancora nulla di concreto mentre la Fiorentina sta discutendo di allungare e spalmare l'ingaggio. Poi Barak, sul quale in passato ci sono stati tentativi di Cagliari e Lazio. Nzola è seguito dai sardi ma difficilmente potrà lasciare Firenze in prestito, infine Amrabat: piace tanto al Galatasaray ma non è da escludere una permanenza allo United.