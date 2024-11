COR.FIO., Fine anno col botto: 9 partite in 29 giorni

FirenzeViola.it

Se l'intenso ciclo, con 7 gare in 21 giorni, che la Fiorentina si è appena lasciata alle spalle è stato quello della svolta, il prossimo, che se possibile sarà ancora più duro, dovrà essere quello della conferma. Come sottolineato dal Corriere Fiorentino i viola dovranno cerare di consolidare la propria posizione in classifica aumentando il divario con le dirette rivali. A gennaio toccherà alla società migliorare la squadra in sede di mercato, ma prima spazio al campo. Dopo una settimana di riposo oggi Biraghi e compagni torneranno a lavorare al Viola Park e, da qui fino a fine anno, non ci sarà più possibilità di riprendere fiato.

Da domenica 24 novembre a lunedì 23 dicembre, dal Como all’Udinese: 9 partite in 29 giorni tra Serie A, Conference League e Coppa Italia. Una gara ogni 3,2 giorni. Sei giorni di stop a cavallo del Natale e poi di nuovo in campo il 29 dicembre a Torino contro la Juventus. Insomma da qui al 2025 i viola dovranno affrontare 10 sfide. Anche se, rispetto al precedente ciclo di gare, la formazione di Palladino può sfruttare un vantaggio: 6 gare le disputerà all'Artemio Franchi. Una volta archiviata la trasferta sul Lago di Como, arriveranno addirittura cinque match consecutivi da giocare in casa: Pafos in Conference, Inter, Empoli (Coppa Italia), Cagliari e Lask per l’ultima gara del girone europeo. Fino ad adesso il Franchi è stato un fattore con 5 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte in 8 gare giocate a Campo di Marte tra tutte le competizioni.