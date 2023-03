COR.FIO., Commisso da spettatore a protagonista

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sul Corriere Fiorentino è presente un approfondimento che tratta della vicenda dell'Artemio Franchi. Lo stop arrivato dall'Europa potrebbe far avvicinare Fiorentina e il Comune di Firenze. "La strada appare al momento piuttosto stretta e tortuosa" scrive il quotidiano, ma la società viola potrebbe valutare di sedersi con il primo cittadino di Firenze e almeno parlare di pro e contro. Rocco Commisso finora ha deciso di stare in silenzio, ribadendo che se non avrà il "total control" non metterà un euro. Nella trattativa ovviamente dovrà essere valutata anche la questione che ha annunciato Nardella, ovvero che i viola dovranno giocare due anni lontani dal Franchi, fattore che ha infastidito molto la Fiorentina. Le trattative entreranno però nel vivo la settimana prossima, quando vi sarà la risposta definitiva dell'Europa e Commisso tornerà a Firenze e potrebbe passare dalla figura di spettatore a quella di protagonista.