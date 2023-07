COR.FIO., Bagno a Ripoli attende l'apertura del Viola Park

FirenzeViola.it

Questa mattina il Corriere Fiorentino si concentra sul quartiere di Bagno a Ripoli, dove tra 4 giorni il Viola Park aprirà i cancelli. Il quartiere si sta colorando di viola, con bandierine che sono presenti per tutta la via principale. La facciata del Comune si illuminerà di viola e i negozi e i bar renderanno omaggio alla Fiorentina. Sono quindi tutti pronti ad accogliere i tifosi presso il centro sportivo. La struttura non è ancora però al 100% sicura e in questi giorni ci sono stati diversi incontri con la prefettura per analizzare la situazione. L'apertura deve essere quindi graduale, c'è la possibilità che prima si parta con il test di allenamento della Primavera a porte chiuse per poi cercare di aprirle con il Catanzaro. Quello che è sicuro è che le amichevoli internazionali, come la Sela Cup, si giocheranno in trasferta, con la speranza, in un futuro di poterle giocare a Firenze.

