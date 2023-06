COR. FIO., Aspettando Toro e Praga, un sabato in poltrona

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Un sabato in poltrona, aspettando buone notizie da Torino e poi via, verso Praga. Così il Corriere Fiorentino sulla vittoria dei viola ieri sera a Reggio Emilia. Un risultato pesante per un pieno di fiducia in vista del West Ham e per la classifica, che la Fiorentina chiuderà all’ottavo posto se il Torino non batterà l’Inter.

Italiano schiera una formazione mista. Qualche titolarissimo in campo dall’inizio e qualche altro a gara in corso. Ne viene fuori un controllo più o meno costante del gioco, condito, qua e là, dalle solite leggerezze e da qualche scelta sbagliata. Poi ci ha pensato Saponara, prima del sigillo di Gonzalez. Una perla assoluta quella del numero 8, per dare il via all’operazione Praga. Nel frattempo, i viola tiferanno Inter e attenderanno buone notizie dalla UEFA nei confronti della Juventus, con l’ottavo posto che potrebbe comunque voler dire Europa.