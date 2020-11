COR. FIO., Amrabat e il "nuovo" ruolo: avanti tutta

Il Corriere Fiorentino analizza le idee tattiche che Cesare Prandelli ha in mente per Sofyan Amrabat. Finora il centrocampista ha agito da regista, ruolo che il tecnico non gli riconosce, perciò l'intenzione è quella di puntare sulla verticalità che finora l'ex Verona ha dovuto limitare: la posizione di centrale sarà ricoperta da Pulgar, così Amrabat sarà libero di seguire l'azione quando la squadra andrà ad imporre il gioco. A confermare l'inadeguatezza del classe '96 come play basso, inoltre, è il numero di chilometri da lui percorsi: con 11,2 km di media a partita, è il dodicesimo in serie A in questa particolare classifica. Strano per uno col compito di agire davanti alla difesa, soprattutto per far partire l’azione. E, seppure abbia giocato ben 61 gare da mediano, Amrabat è arrivato alla ribalta proprio all'Hellas in coppia con Veloso che era il fulcro del gioco.