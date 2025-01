COR.FIO., Altro esterno possibile. Parisi-Kayode in uscita

FirenzeViola.it

Il reparto esterni della Fiorentina è in continua fibrillazione, con tanti giocatori che a gennaio si muoveranno o saranno oggetto di offerte sul mercato. Per esempio, scrive il Corriere Fiorentino, l'interesse del Como per Fabiano Parisi è sempre più forte, mentre su Michael Kayode - oltre al gradimento datato degli inglesi del Brentford, che potrebbero tornare alla carica -, si sarebbero posati gli occhi del Parma. Per questo, nel prossimo mese è lecito attendersi anche l'arrivo in viola di un altro esterno difensivo, considerando che Cristiano Biraghi lascerà sicuramente Firenze, con l'ipotesi più accreditata che ad oggi vede l'ex capitano finire al Napoli.

Così il nome nuovo sarebbe quello di Coulibaly del Parma, contropartita da inserire in un affare sulla via Emilia perché Spinazzola del Napoli, alla ricerca di maggior spazio, preferirebbe il Torino alla maglia viola e non sarebbe ancora convinto del tutto ad accettare lo sbarco a Firenze, dove si accaserebbe in competizione con Gosens.