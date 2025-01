TUTTOSPORT, Spinazzola-Viola, manca l'ok dell'esterno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'idea di uno scambio tra Cristiano Biraghi e Leonardo Spinazzola, ad oggi, ha già incassato tre "sì" dalle parti in causa: quelli di Napoli, Fiorentina e Biraghi stesso. Mentre l'ex esterno della Roma ha preso tempo e non sembra ancora convinto nell’accettare Firenze. Lo riferisce Tuttosport, specificando la motivazione del giocatore: la Fiorentina lo prenderebbe come riserva di Gosens, mentre lui vuole giocare perché non ha perso la speranza di riprendersi la Nazionale che aveva lasciato durante gli Europei vinti con Roberto Mancini per un grave infortunio che lo aveva tenuto fuori dai campi per un anno.

Per questo, sul conto di Spinazzola si sta cercando di inserire con forza il Torino, in cerca di rinforzi sulla corsia mancina. Vagnati si è messo in contatto con l'entourage del laterale del Napoli. In conclusione - scrive il quotidiano -, in settimana la Fiorentina aspetta la risposta di Spinazzola. E se sarà negativa, il Toro cercherà di muovere altri passi in avanti.