COR.FI., Il punto sul mercato della Fiorentina

“A poco più di un mese dal via alle trattative invernali in casa viola non mancano le questioni di mercato sospese, alcune legate agli innesti estivi, altre semplicemente figlie di trattative avviate ma non concluse”. Apre così il Corriere Fiorentino, che fa un punto sul mercato viola, che sembra ruotare attorno ai nomi di Arthur e Baldanzi.

Se è vero che l’inserimento del brasiliano è stato fin da subito immediato, venendo apprezzato anche dal procuratore, è altrettanto vero che Fiorentina, Juventus e calciatore dovranno necessariamente confrontarsi perché l’ingaggio percepito dall’ex Barcellona è alto e - al momento - interamente pagato dai bianconeri. Arthur attualmente guadagna 5,5 milioni e nella rosa della Fiorentina il giocatore più pagato è Milenkovic con 3.

Non è un mistero, invece, che il trequartista dell’Empoli sia l’obiettivo numero uno per rafforzare il reparto offensivo, anche se pensare che Corsi decida di privarsene a gennaio è pressoché impossibile. Per questo motivo, scrive sempre il Corriere Fiorentino, è probabile che la Fiorentina tenti l’affondo per giugno e nel frattempo operi in zone di campo più scoperte, come quella del terzino destro, dove piacciono l’atalantino Holm o il napoletano Zanoli, o quella dell’esterno sinistro, con uno dei principali nomi sul taccuino che è quello dell’argentino De la Vega.

Per il difensore centrale, infine, il discorso è rimandato quasi certamente a giugno, quando i dirigenti gigliati andranno alla carica o del belga Arthur Theate o del polacco Jakub Kiwior.

