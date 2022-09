C. BERGAMO, Contro i viola serve un esorcismo

Contro nessuna avversaria la Fiorentina ha ottenuto più successi esterni in Serie A negli ultimi dieci anni che con l’Atalanta: è rimasta imbattuta in 8 trasferte su 10 sotto la Maresana, conquistando 3 pareggi e ben 5 trionfi. Come spiega Il Corriere della Sera (ed. Bergamo), basta questo dato a far drizzare le antenne alla capolista, perché la viola che arriverà a Bergamo domenica alle 18 non è una "nemica" come le altre. Per anni l’Atalanta ha preso il suo posto tra le sette sorelle e a fine maggio la squadra di Italiano le ha restituito pan per focaccia. Servirà, conclude il quotidiano, una sorta di "esorcismo" per avere la meglio della Fiorentina domenica.