Gudmundsson punta alla volata finale da protagonista. La Nazione: "Priorità Atalanta"

vedi letture

Albert Gudmundsson punta a una volata finale da protagonista, si legge su La Nazione. Tornato a pieno titolo tra gli uomini chiave della Fiorentina è pronto ad affrontare la sfida di domenica contro l'Atalanta faccia al vento, come gli uomini del nord sanno, si legge sul quotidiano. Alle big come Inter e Atalanta non ha mai segnato e l'islandese vorrebbe interrompere questo digiuno, senza pensare al futuro.

Quello al momento può anche attendere, come la situazione contrattuale con il Genoa. Ora ci sono altre priorità e non bisogna perdere energie preziose. Ci sarà tempo per affrontarla e di affrontare un altro round della vicenda extra calcio che lo vede ancora coinvolto.