GUD, Alzare il livello: i viola hanno bisogno di lui

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo due KO consecutivi contro Bologna e Udinese la Fiorentina vuole tornare al successo. Per farlo, nell'ultimo match dell'anno solare contro la Juventus, i viola avranno bisogno della qualità dei suoi due calciatori migliori, David De Gea e Albert Gudmundsson. Se il portiere spagnolo ha già ampiamente dimostrato le sue doti, ancora deve esprimersi al suo meglio l'islandese. L'ex Genoa sicuramente è stato frenato dai problemi fisici visto che ha potuto esordire in maglia viola soltanto un mese dopo il suo arrivo, il 22 settembre contro la Lazio, e neanche cinque partite dopo è stato costretto di nuovo ai box per un acciacco al bicipite femorale della coscia destra. Da quando è tornato in campo, il 4 dicembre in Coppa Italia contro l'Empoli, però è passato quasi un mese, è il momento di alzare il livello.

L'islandese è stato il colpo da 90 del mercato estivo gigliato. I viola, che per ora hanno speso solamente 8 milioni di prestito oneroso, potrebbero arrivare a sborsare una cifra totale pari a 28,5 milioni di Euro per assicurarsi a titolo definitivo il classe 1997. Quale occasione migliore della sfida contro la Juventus per tornare a dimostrare il suo valore allora. Per adesso Gudmundsson a Firenze si è fatto notare soprattutto per una statistica sui rigori. Al di là di quello segnato nella lotteria finale contro l'Empoli in Coppa Italia, il numero 10 gigliato ha trasformato 3 penalty su 6 avuti a disposizione dalla Fiorentina. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.