Gosens squalificato, dopo San Siro Parisi tornerà titolare a Verona

Domenica pomeriggio al Bentegodi di Verona non ci sarà Robin Gosens, il terzino sinistro ex Atalanta e Inter, sotto diffida, è stato ammonito contro il Como e salterà per squalifica la gara contro i veneti. Al posto dell'esterno tedesco giocherà allora Fabiano Parisi. L'ex Empoli nel girone di ritorno ha saltato per tutti e 90 i minuti di gioco solamente il match contro il Torino del 19 gennaio. Per il resto sempre in campo da subentrato e una gara da titolare contro l'Inter a San Siro. Il terzino campano da gennaio ha alzato il livello delle sue prestazioni e Palladino, seppur lo ritenga un'alternativa a Gosens, lo sta ripagando con più minuti rispetto all'inizio della stagione. Se ad inizio mercato, soprattutto dopo le dichiarazioni a FirenzeViola.it del suo procuratore Mario Giuffredi, sembrava sul punto di trasferirsi, su di lui c'era il Como, la Fiorentina ha deciso di trattenerlo e di difendere un investimento da 10 milioni di euro più bonus.

Adesso starà a Parisi fare il suo dovere e sfruttare al meglio le occasioni che Palladino gli concederà. Occasioni che con il ritorno della Conference League da marzo saranno sempre maggiori. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.