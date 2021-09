GONZALEZ, Un rosso che fa scalpore: il precedente

Come spiega l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, l’espulsione per somma di ammonizioni di Gonzalez, di là dall’oceano, ha fatto scalpore. In carriera, nelle oltre 120 partite giocate con squadre di club, Gonzalez è stato costretto ad uscire dal campo in anticipo per motivi disciplinari soltanto una volta, alla sua prima stagione con lo Stoccarda, in Bundesliga, dopo un fallaccio su Kaan Ayhan, oggi al Sassuolo. Allora, fu fermato per tre turni ed il suo club non fece ricorso. Il rischio di saltare anche la gara col Napoli, l’ultima prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, quando l’Argentina di Gonzalez dovrà affrontare Paraguay, Uruguay e Perù, c’è. L’unica (magra) consolazione di Italiano, stavolta, sarà il giocare di lunedì, avendo così modo di lavorare almeno per un paio di giorni col gruppo al completo, considerato che i sudamericani si uniranno per ultimi.

