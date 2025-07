FirenzeViola Fiorentina verso l'Inghilterra, il futuro della rosa in tre mosse

Dodici giorni e tre amichevoli in Inghilterra per capire che Fiorentina sarà prima del test finale al Viola Park con la squadra universitaria giapponese alla vigilia di Ferragosto e soprattutto prima del via ufficiale il 21 agosto (dove e come si saprà il 4 agosto) in Conference.

Valutazioni in corso

La dirigenza e Stefano Pioli devono valutare bene cosa hanno in rosa proprio in questa tournée inglese che la Fiorentina si appresta a fare domani così da capire dove devono intervenire sul mercato. In attesa della lista dei convocati chi va in Inghilterra è sicuramente sotto la lente di ingrandimento. I viola domani infatti si trasferiranno in Inghilterra, per dodici giorni, dove affronteranno nell'ordine Leicester City (3 agosto), Nottingham Forest (5 agosto) e Manchester United (9 agosto). Nel mezzo ci sarà anche il sorteggio del turno preliminare di Conference League (4 agosto) per conoscere l’avversaria (che uscirà in realtà da una coppia di squadre che poi dovrà affrontarsi) che la Fiorentina sfiderà in un doppio match di andata e ritorno.

Per testare il livello della squadra

Per molti, con Kean in testa partito già bene nei tre test finora fatti, le tre amichevoli sono solo un allenamento per entrare in forma in vista della stagione e un confronto a livello internazionale con cui testare la personalità e la forza della squadra a livello internazionale e contro avversarie di Premier, in gare dunque di una difficoltà elevata soprattutto nel caso del Manchester.

Per testare chi è da Fiorentina o metterli in vetrina

Per altri dal futuro incerto invece sarà una prova del nove dopo i buoni segnali nelle amichevoli. Sarà su di loro che Pioli punterà di sicuro lo sguardo per capire se rispecchiano valori tattici, tecnici e caratteriali che cerca per la sua Fiorentina. Sui più giovani vorrà invece capire se sono pronti. Per altri infine potrebbe essere una vetrina perché la Premier fa gola a tutti e giocatori come ad esempio Richardson hanno già ricevuto offerte proprio da squadre inglesi.

Risultati amichevoli

21 luglio: Fiorentina-Fiorentina Primavera 8-0 (Dodo, Kean, Dzeko, 3 Ndour, Fazzini, Sottil)

24 luglio: Grosseto-Fiorentina 0-3 (Braschi, Montenegro, Bianco)

25 luglio: Fiorentina-Cararrese 2-0 (2 Kean)

Programma prossime amichevoli

3 agosto, ore 16 Leicester City Stagium: Leicester-Fiorentina

5 agosto, 20.45 City Ground Stadium di Nottingham: Nottingham Forest-Fiorentina

9 agosto, 13.45 Old Trafford di Manchester: Manchester-Fiorentina

14 agosto, 20 stadio Curva Fiesole: Japan University Fa