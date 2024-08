GENOA, Il Lecce dice 'no' per Krstovic. Le alternative...

FirenzeViola.it

Perso Retegui e con Gudmundsson desideroso di andare a Firenze, il Genoa ha iniziato la caccia a quell'attaccante che possa innescare un effetto domino in Serie A che coinvolgerà anche Fiorentina e Juventus. Come scritto dal Secolo XIX, il designato ideale sembrava potesse essere il centravanti del Lecce Nikola Krstovic, ma il club salentino non ha aperto al trasferimento del montenegrino (valutato 15 milioni).

A tal proposito, gli uomini di mercato del "Grifone" hanno aperto i dialoghi con il Wolverhampton per Fabio Silva. Il portoghese approdò in Premier League nel 2020 per ben 40 milioni senza però riuscire a sfondare e per questo motivo vede la Serie A come una possibilità di rinascita. Altri nomi sul taccuino del ds Ottolini sono quelli di Milik, Simeone e Cancellieri.