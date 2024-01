GAZZETTA, Viola su Kean, ma lui aspetta la Premier

FirenzeViola.it

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Moise Kean rischia di trovare sempre meno spazio restando alla Juventus e proprio per questo il club bianconero ha aperto a una possibile cessione in prestito del classe 2000 anche per aiutarlo a non perdere la convocazione alll’Europeo con l’Italia in Germania. Per lui si sono già fatte avanti due squadre in Serie A: Monza e Fiorentina. L’ex PSG per ora vuole temporeggiare per poter valutare anche altre offerte provenienti dall’estero, come ad esempio io Rennes in Ligue 1, ma in particolare dalla Premier League, che sarebbe destinazione gradita al giocatore.

La Juventus lo lascerà scegliere, anche se preme perché vada in un club che lo valorizzi, dandogli il giusto minutaggio.