GAZZETTA, Tessmann e Gudmundsson regali per Palladino

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport parla dei "regali" che la Fiorentina sta impacchettando per Raffaele Palladino. Il primo è Tanner Tessmann, con il ds Pradè che ha lavorato alla chiusura con il Venezia limando gli ultimi ostacoli: la chiusura sarà definita nelle prossime ore per una cifra attorno ai 6 milioni di euro. Visite mediche e firma avverranno quando il giocatore tornerà dalle Olimpiadi.

L'altra trattativa portata avanti è quella per Albert Gudmundsson, a condizioni quasi invariate rispetto allo scorso gennaio: il Genoa è pronto a cederlo sperando di racimolare 30 milioni, le parti sono vicine però ad una cifra leggermente superiore ai 20 milioni per l'obbligo di riscatto più un prestito oneroso da versare subito nelle casse dei rossoblu. Per il giocatore sarebbe pronto un quadriennale con opzione per il quinto anno, ma ancora sui dettagli bisogna lavorare. Palladino però intanto riflette su come potrebbe utilizzare l'islandese che potrebbe essere perfetto al fianco di Colpani libero di agire.