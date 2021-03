GAZZETTA, Su Prandelli: "Tacete e abbiate rispetto"

Su La Gazzetta dello Sport si legge un'interessante riflessione a firma del vicedirettore della rosea, Andrea Di Caro. Eccovi alcuni passaggi: "Quelle di Prandelli non sono solo le dimissioni da tecnico della Fiorentina, che aveva accettato di allenare per portarla in salvo e saldare un debito di riconoscenza con la città, ma un addio al calcio vissuto come professionista. [...] C’è una parola - in psicologia una diagnosi - che potrebbe riassumere tutto: ma non la scriviamo, perché abbiamo troppo rispetto di chi in quel tremendo buco nero c’è finito dentro e speriamo davvero che non sia il caso di Cesare, a cui vogliamo bene. Forse da domani i soliti ben informati ci racconteranno «le altre ragioni del suo addio». Sussurreranno quello di cui sono certi e che «non si può dire...», dei problemi di spogliatoio, delle liti con questo o quello. Fateci una cortesia, tacete. E abbiate rispetto. Per l'uomo, che viene sempre prima dell'allenatore.