GAZZETTA, Furia Milan per il rigore contestatissimo

La Gazzetta dello Sport commenta il pareggio arrivato ieri sera tra Fiorentina e Milan con il titolo: "Milan furibondo". In 10 uomini la squadra di Iachini rimonta quella di Pioli - colpevole di aver permesso ai suoi di staccare la spina nel finale - con un rigore molto contestato segnato da Pulgar. Non sono poche le decisioni di Calvarese che lasciano perplessi, ma alla fine il pareggio accontenta più che altro la Fiorentina che mette in saccoccia altri punti per la salvezza. Maldini ci va giù pesante: "Non ho mai visto dare un rigore così".