GAZZETTA, Florenzi-Viola, che feeling. I dettagli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rilancia l'interesse della Fiorentina per Alessandro Florenzi. Pradè - spiega il quotidiano - corteggia l'esterno del Valencia fin dalla scorsa estate e ci ha provato anche nell'ultima sessione di mercato: la Fiorentina vuole ancora Florenzi. La trattativa con la Roma però non si preannuncia semplice, anche se il Valencia ha già fatto sapere di non voler riscattare il giocatore e lui vorrebbe di nuovo la Serie A. Il giocatore ha dato l'ok alla Fiorentina, Pradè vuole intavolare una trattativa in prestito con diritto o, se necessario, obbligo di riscatto chiedendo anche di allungare l'attuale contratto fino al 2024 magari spalmando l'ingaggio di tre milioni netti. Ma perché Florenzi? La scelta è arrivata dopo un confronto con Iachini, scrive la rosea. Il tecnico è perfettamente in sella alla Fiorentina anche in vista del prossimo anno e vorrebbe giocatori come Florenzi per poter cambiare disposizione tattica alla squadra.