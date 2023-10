GAZZETTA, Esalta Italiano e l'invenzione di M. Quarta

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio alla novità tattica introdotta da Vincenzo Italiano che riesce a sfruttare anche Martinez Quarta come attaccante aggiunto. I 12 marcatori in 12 partite dimostrano la capacità della squadra di trovare gol da tutti, le 24 reti ne fanno uno degli attacchi più prolifici in Italia.

Ma è l'invenzione di Quarta a colpire maggiormente la rosea: Italiano ha trasformato il difensore centrale in un uomo a tutto campo: aggredisce, costruisce e fa pure gol. Non è la prima volta che un difensore si stacca e va in avanti, ma quasi sempre all'interno di difese a tre uomini: la novità della Fiorentina è riuscire a farlo in una difesa a quattro.

