GAZZETTA, Cutrone ora va a cento all'ora. L'obbligo...

È stato uno dei suoi idoli ed il primo allenatore a credere in lui. Come sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport, la partita contro il Benevento sarà speciale per Patrcik Cutrone, che sulla panchina avversaria vedrà quel Filippo Inzaghi che tanto significa per lui. L’arrivo di Prandelli sulla panchina della Fiorentina spalanca nuovi orizzonti a un Cutrone che, finito ai margini del progetto Iachini, aveva cominciato anche in prendere in considerazione l’ipotesi di cambiare aria nel mercato invernale. Ora però va a centro all'ora, consapevole che Kouame viene visto più seconda punta e dunque sono solo lui e Vlahovic a giocarsi un posto da titolare. In quanto all'obbligo di riscatto invece, una riunione tra Joe Barone, Pradè e Prandelli ha definito che non importa il numero di presenze che dovrà fare Cutrone per essere riscattato: prenderlo a 15-16 milioni è comunque una buona operazione e l'allenatore avrà libera scelta in merito.