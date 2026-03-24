I numeri incoronano Fagioli, La Gazzetta: "È lui il leader della Fiorentina"

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"Il Fagioli ritrovato è godimento puro per i tifosi della Viola e per l’allenatore, Paolo Vanoli, che lo sta trasformando in un centrocampista totale". Questo quanto scrive stamani la Gazzetta dello Sport, che in merito al centrocampista della Fiorentina aggiunge: "Leadership e creatività, visione di gioco e intuizioni felici, come l’apertura in stile Modric per Gudmundsson sul pari di Ndour contro i nerazzurri.

Mancano i gol, solo due finora in stagione, se proprio vogliamo trovare un difetto dentro un ottimo avvio di 2026. Con Vanoli in panchina è migliorato in tutte le medie, dalle occasioni create (da 0,9 a 2,6) ai tiri (da 0,3 a 1,4), dai passaggi riusciti (da 30 a 53) alle verticalizzazioni(da 8 a 13)fino aipalloni recuperati (da 4 a 5). Questo perché il nuovo tecnico lo ha rimesso al centro del villaggio, affidandogli la regia della Viola e dandogli piena e totale fiducia":