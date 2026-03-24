Fiorentina, occhio al calendario: gli intrecci con le dirette concorrenti per la salvezza

vedi letture

Con il pareggio strappato all’Inter domenica sera, la Fiorentina ha portato il suo vantaggio a +2 su Cremonese e Lecce, entrambe al terzultimo posto della classifica. La Viola arriva a 29 punti, mentre le due rivali ne hanno 27 ciascuna. La tendenza recente sorride ai gigliati: nelle ultime cinque giornate hanno conquistato otto punti, contro i soli tre punti di Cremonese e Lecce. Tuttavia, il calendario potrebbe essere meno favorevole per la Fiorentina, che da qui alla fine della stagione affronterà cinque squadre della parte sinistra della classifica: Lazio, Sassuolo, Roma, Juventus e Atalanta, senza contare gli impegni europei.

Il Lecce dovrà affrontare invece quattro squadre tra le prime (Atalanta, Bologna, Juventus e Sassuolo), così come la Cremonese (Bologna, Napoli, Lazio e Como). Da tenere d’occhio anche il Cagliari, l’unica squadra italiana a non aver vinto nemmeno una partita nelle ultime cinque giornate, con appena due punti conquistati: il peggior filotto di risultati in Serie A. Lo riporta il Corriere dello Sport.