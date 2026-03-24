Polverosi: "Contro l'Inter la Fiorentina migliore della stagione. Merito del lavoro di Vanoli"

Polverosi: "Contro l'Inter la Fiorentina migliore della stagione. Merito del lavoro di Vanoli"FirenzeViola.it
Oggi alle 10:26Rassegna stampa
di Redazione FV

Alberto Polverosi questa mattina, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha commentato il momento della Fiorentina, reduce dal bel pareggio per 1-1 di domenica sera contro l'Inter al Franchi: "Contro la capolista la Fiorentina ha giocato la sua migliore partita della stagione. L’ha giocata con tutto quello che era mancato fino a un po’ di tempo fa: l’energia, la convinzione, le idee, la tecnica, l’organizzazione. Però l’aspetto che conta di più è stato la forza della sua reazione, una forza che si era intravista nelle due rimonte col Rakow, ma con l’Inter è un’altra storia. Preso il primo gol dopo 39 secondi, rischiato di prendere il secondo dopo una manciata di minuti, alzi la mano chi non ha pensato a un nuovo tracollo. Quella mano noi non l’alziamo. E invece ecco la Fiorentina che la gente aspettava alla vigilia di questa stagione, una Fiorentina che ora ci consente di tornare a quanto veniva scritto e detto alla fine del mercato, quando la stragrande maggioranza dei fiorentini era convinta della qualità eccellente dell’organico.....

È giusto sottolineare i meriti dell’allenatore che aveva trovato una situazione terribile con la squadra all’ultimo posto dopo 10 giornate e ultima è rimasta fino alla 19ª. La risalita è cominciata nel turno precedente, dalla 18ª a oggi la Fiorentina ha fatto 20 punti in 13 partite, ma soprattutto ha cambiato faccia. Pur senza entusiasmare, ha messo un passo dietro l’altro, spesso un passettino e ogni tanto un passaggio indietro. Piano piano è diventata squadra e ha smesso di avere paura. Il lavoro di Vanoli va apprezzato per l’aspetto fisico (ora le gambe ci sono), per quello psicologico (la fiducia dentro la squadra è aumentata) e per l’intuizione di Parisi ala destra. Fermiamoci qui con quanto sta succedendo di buono e di bello in queste ore al Parco Viola. Fermiamoci qui perché la strada è stata trovata, ma c’è ancora tanto da pedalare".