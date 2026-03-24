La rinascita di Ranieri: ecco come Vanoli ha risollevato la stagione del difensore viola

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Luca Ranieri è uno di quei giocatori che con Paolo Vanoli è tornato a rendere sui livelli fatti vedere lo scorso anno in maglia viola. Il tecnico gigliato l'aveva prima esaltato e difeso - «Per l'atteggiamento che ha sarà sempre il mio capitano» - poi degradato, con fascia passata al braccio di De Gea. L'ha fatto sbollire e ci ha parlato tanto, anche quando è stato fuori. Da un mese e mezzo però quello che si sta vedendo in campo è un altro Ranieri, anche nell'atteggiamento. Con lui Vanoli ha insistito soprattutto sul cercare di incanalare la rabbia, ripulendo i comportamenti.

Spogliato di questo, Ranieri rimane comunque un centrale che fa della concentrazione la sua qualità principale. E contro l'Inter, dopo una sbandata iniziale che ha portato al gol di Esposito, ha dimostrato una qualità che lo stesso tecnico sottolinea sempre: saper reagire all'errore positivamente. Lo riporta il Corriere dello Sport.



