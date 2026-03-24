Fiorentina, da monitorare le condizioni di Mandragora. Solomon obbiettivo Verona
Dopo il pareggio in rimonta contro l’Inter, per la Fiorentina è tempo di tirare il fiato. Paolo Vanoli ha fatto i complimenti a tutti per la gestione del tour de force di marzo, sottolineando il lavoro della squadra e di tutto lo staff, sia tecnico che medico. Un bagaglio utile in vista della ripresa, quando i viola dovranno affrontare di nuovo un calendario intenso, con sei partite in ventidue giorni. Intanto, Vanoli ha concesso tre giorni di riposo al gruppo, eccezion fatta per i cinque giocatori impegnati con le nazionali (Kean, Ndour, Comuzzo, Pongracic e Balbo).
La squadra si ritroverà giovedì al Viola Park per iniziare a preparare la sfida contro il Verona. Da monitorare Mandragora, fermato in via precauzionale contro l’Inter per un fastidio al polpaccio, e Solomon, che si punta a recuperare per la trasferta del Bentegodi. Lo riporta La Nazione.
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