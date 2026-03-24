Parisi il pendolino Viola: è lui il giocatore più trasformato dalla gestione Vanoli

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La trasformazione più evidente sotto la gestione Paolo Vanoli l'ha avuta senza dubbio Parisi. Da terzino sinistro Fabiano si è ritrovato a giocare più avanti, sull’altro lato del campo: un cambio di prospettiva netto, frutto dell’intuizione del tecnico gigliato, tra i primi a cogliere fino in fondo le sue potenzialità, tanto da attirare anche l’attenzione di tecnici come Sarri e Fabregas. Nel calcio di oggi, un giocatore brevilineo come lui può andare in difficoltà in fase difensiva, soprattutto se accoppiato con un altro profilo simile come Dodô.

Per questo Vanoli ha scelto di schierarli sulla stessa fascia, dando loro libertà di alternarsi e scambiarsi posizione. Il nuovo ruolo ha restituito a Parisi fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, forse oltre le sue stesse aspettative, e alla Fiorentina — ma anche al campionato — ha dato un esterno offensivo italiano capace di saltare l’uomo con continuità. Lo riporta il Corriere dello Sport.